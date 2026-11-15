На Европу надвигается огромная 'атмосферная река': что она принесет

В некоторых местах даже станет теплее, чем обычно в это время года.

Над Атлантическим океаном один за другим бушуют мощные циклоны, и они гонят вглубь Европы огромные массы влаги. Из-за этого над континентом может образоваться так называемая атмосферная река, которая уже в ближайшие дни будет определять погоду и в Карпатском бассейне, то есть на большой низменности в центре Европы, где расположена Венгрия. Об этом пишет Portfolio.

"Перенос влаги может быть настолько интенсивным, что может сформироваться так называемая атмосферная река, которая простирается от Атлантического океана вплоть до Центральной Европы", – пишет венгерская метеослужба Időkép.

Атмосферная река – это длинная и относительно узкая полоса в небе, несущая чрезвычайно много водяного пара. Нынешняя система может принести над Европу немало влаги, и часть её выпадет на землю в виде дождя.

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Поэтому в ближайшее время через регион могут пройти сразу несколько атмосферных фронтов, а вместе с ними – и повторяющиеся ливни.

Погода в Венгрии

В Венгрии в воскресенье, согласно прогнозу, местами еще будет выглядывать солнце, хотя облаков станет все больше. Сильных осадков пока не ожидается, разве что местами может немного моросить. Однако уже с понедельника вероятность дождя резко возрастет, и он охватит всё большую часть страны. По имеющимся прогнозам, больше всего осадков выпадет на юге, юго-востоке и востоке. На северо-западе, напротив, осадков будет значительно меньше.

Во вторник и среду пасмурная и дождливая погода, скорее всего, сохранится, отмечается в прогнозах. Оба дня будут дождливыми во многих районах, а местами возможны и обильные ливни.

Впрочем, несмотря на сплошные облака и дожди, погода будет довольно мягкой для этого времени года. Благодаря теплым южным и юго-западным воздушным потокам ночи, вероятно, пройдут без заморозков, говорится в прогнозе. Днём почти по всей Венгрии, кроме северо-востока, температура будет подниматься до 10–15 градусов тепла. В среду на юге и юго-западе может быть ещё теплее, местами дневной максимум превысит 15 градусов.

Погода в Европе – другие новости

Ранее польский метеопортал DobraPogoda24.pl предупредил, что циклоны с запада принесут в Центральную Европу более мягкую погоду, а вот на севере континента вызовут новую волну холода. Самые сильные морозы обрушатся на Норвегию, Швецию и Финляндию, где столбики термометров местами опустятся до -25 °C.

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