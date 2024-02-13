Маск заявил, что "нет ни единого шанса", что президент России Владимир Путин может проиграть войну в Украине.

Илон Маск заявил сенаторам-республиканцам США, что "нет ни единого шанса", что президент России Владимир Путин может проиграть войну в Украине. Как сообщает Bloomberg, Маск сделал эти комментарии во время дискуссии на платформе Х, в которой приняли участие противники законопроекта о помощи Украине.

"Эти расходы не помогают Украине. Продолжение войны не помогает Украине", - заявил Маск.

Кроме того, скандальный миллиардер решил оправдать Путина, заявив, что на российского президента давят, чтобы довести войну до конца.

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"Если он отступит, его убьют", - сказал Маск.

Маск также отверг обвинения в том что он является апологетом Путина, назвав его "абсурдным". Он сказал, что его компании "наверняка сделали больше для подрыва России, чем кто-либо другой", напомнив, что SpaceX предоставляет Украине интернет-сервис Starlink, который был критически важным для связи страны после вторжения России, а также то, что SpaceX забрала бизнес у России в области космических запусков.

Маск также заявил, что его интерес заключается в том, чтобы остановить гибель людей по обе стороны войны, добавив, что он сомневается в мудрости стремления к устранению Путина.

"Тем, кто хочет смены режима в России, следует подумать о том, кто тот человек, который может устранить Путина, и будет ли этот человек миротворцем? Наверное, нет", - отметил Маск, добавив, что такой человек, скорее всего, будет "еще более жестким, чем Путин".

Помощь от США Украине

В четверг, 8 февраля, Сенат США начал рассмотрение нового законопроекта о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он отличается от предыдущего законопроекта, который не могли принять более трех месяцев, отсутствием в нем затрат на укрепление американской границы с Мексикой.

По оценкам CNN, финальное голосование в Сенате состоится "где-то в течение недели". Но на этом дело еще не будет решено. После сената законопроект передадут в нижнюю палату Конгресса - Палату представителей, которую контролируют республиканцы во главе с радикальным трампистом Майком Джонсоном. По закону он вообще не обязан выносить этот законопроект на голосование. А если вынесет - нет гарантий, что документ одобрят, ведь многие республиканцы выступают категорически против дальнейшей помощи Украине.

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