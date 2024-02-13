Сеть уже несколько дней смеется над диктатором, который уходил от ответов на вопросы с помощью исторических выдумок.

Американский миллиардер Илон Маск высмеял интервью, которое российский диктатор Путин дал журналисту Такеру Карлсону.

Основатель компаний "SpaceX" в микроблоге X (ранее - Twitter) сделал репост мема одного из пользователей сети. Он подписал этот мем словами: "Лучший ответ на сегодняшний день".

На скриншоте американский журналист якобы спрашивает диктатора, почему Россия вторглась в Украину. "Я к этому подхожу. Видите ли, 28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати застрелили гориллу...", - "отвечает" Путин.

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Что Путин говорил на скандальном интервью Карлсону:

В начале разговора диктатор сказал журналисту, что позволит себе "маленькую историческую справку, на 30 секунд или одну минуту". В итоге он читал Карлсону лекцию по собственной истории Украины и России не менее 25 минут.

Путин жаловался, что Россию не захотели принимать в НАТО и "водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями", а также заявил, что Польша вынудила Гитлера начать Вторую мировую войну, потому что была "несговорчивой".

Кроме того, он продолжает уверять, что Россиия не начинала войну против Украины, а пытается ее закончить.

Также Путин назвал отца президента Украины Владимира Зеленского фронтовиком, который воевал во Второй мировой войне.

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