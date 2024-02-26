Встреча состоится в Белом доме во вторник.

Президент Джо Байден встретится с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в Белом доме во вторник, чтобы ускорить оказание помощи Украине. Как пишет Bloomberg, цель встречи - "разблокировать миллиарды долларов экстренной помощи союзникам, включая Украину, и предотвратить остановку работы правительства США".

Байден "обсудит срочность принятия двухпартийного дополнительного документа о национальной безопасности и сохранении правительства открытым", - говорится в недельном расписании Белого дома, опубликованном в воскресенье.

Офис Джонсона подтвердил, что спикер планирует присутствовать на встрече. В ней также примут участие лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

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Как заявил ранее Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, администрация президента США считает, что помощь, одобренная двухпартийным голосованием в Сенате, может быть принята и в Палате представителей, если Джонсон вынесет ее на голосование. Но этот вопрос является сложным для Джонсона, чья слабая власть на посту спикера может оказаться под угрозой, если он будет настаивать на помощи Украине.

Помощь Украине от США - последние новости

Конгресс США уже несколько месяцев - с октября 2023 года - не может окончательно согласовать одобрение запроса администрации президента Джо Байдена о дополнительной помощи объемом около $60 млрд.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поставил соответствующий законопроект на голосование и объявил перерыв в работе до конца февраля. В то же время Байден высказывал готовность встретиться с Джонсоном, чтобы обсудить помощь Украине.

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