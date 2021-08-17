В США планируют вывозить по 5 тысяч человек в сутки.

Эвакуация людей из захваченного талибами Афганистана возобновилась. Аэропорт Кабула охраняют более трех тысяч американских и британских военных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Всего возле аэропорта афганской столицы находятся 2,5 тысячи солдат из США и 700 из Великобритании и в ближайшее время пришлют подкрепление.

Согласно планам США, в день намерены вывозить по 5 тысяч человек как американских граждан, так и местное население. Накануне люди заблокировали взлетные полосы аэропорта, пытаясь убежать из страны.

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Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

При этом США временно остановили эвакуацию людей из столицы Афганистана. Причиной такого решения стало большое число пассажиров, которые скопились на взлетно-посадочной полосе.

Автор: Анастасия Горбачева