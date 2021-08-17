15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступают на Кабул.

Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США благополучно эвакуировал за один полет около 640 афганских беженцев из аэропорта в Кабуле.

Об этом сообщает Defence One.

Как свидетельствует опубликованное фото изнутри Boeing, более пяти сотен людей разместили вместе в широком отделении C-17. Это считается одним из самых больших показателей перевозки граждан за почти 30 лет эксплуатации.

Самолет принадлежит 436 авиабазе в Делавэре.

C-17 не собирался брать на себя такую большую нагрузку, но из-за паники местного населения Кабула забрать из столицы Афганистана решили сразу более полутысячи желающих.

Самолет с беженцами уже успешно приземлился в пункте назначения.

Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Автор: Яна Ставская