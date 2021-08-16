Причиной тому стало большое скопление людей на летном поле.

США временно остановили эвакуацию людей из столицы Афганистана. Причиной такого решения стало большое число пассажиров, которые скопились на взлетно-посадочной полосе.

Об этом сообщает Sky news.

Военные намерены расчистить летное поле от людей. При этом не сообщается, когда возобновятся рейсы.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Германии сообщил, что из-за хаотичной ситуации ни один самолет не вылетает из аэропорта в Кабуле.

Читайте такжеВ Афганистане остается до 50 украинцев - МИД"В настоящее время нет воздушного сообщения, потому что большое количество отчаявшихся людей толпится на взлетное полосе", - говорится в сообщении.

Кроме того, The Wall Street Journal сообщает, что американские военные в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных человек. По данным издания, убитые были вооружены и открыли огонь по военным.

Ситуация в Афганистане

После вывода войск США из Афганистана Талибан стремительно взял страну под контроль, встречая лишь минимальное сопротивление правительственных сил. 15 августа боевики Талибана вошли в столицу страны Кабул.

Президент Ашраф Гани покинул свой пост и бежал из страны, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие. Пока нет точной информации о его местонахождении – по одним сообщениям, он вылетел в Таджикистан, по другим – направлялся в столицу Узбекистана Ташкент. Однако ни там, ни там, прибытие Гани не подтвердили.

Приход Талибана к власти спровоцировал панику и массовое бегство людей из страны. В аэропорту Кабула произошло несколько смертельных инцидентов.

Автор: Анастасия Горбачева