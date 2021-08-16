США временно остановили эвакуацию людей из столицы Афганистана. Причиной такого решения стало большое число пассажиров, которые скопились на взлетно-посадочной полосе.
Об этом сообщает Sky news.
Военные намерены расчистить летное поле от людей. При этом не сообщается, когда возобновятся рейсы.
В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Германии сообщил, что из-за хаотичной ситуации ни один самолет не вылетает из аэропорта в Кабуле.
Читайте такжеВ Афганистане остается до 50 украинцев - МИД"В настоящее время нет воздушного сообщения, потому что большое количество отчаявшихся людей толпится на взлетное полосе", - говорится в сообщении.
Кроме того, The Wall Street Journal сообщает, что американские военные в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных человек. По данным издания, убитые были вооружены и открыли огонь по военным.
Ситуация в Афганистане
После вывода войск США из Афганистана Талибан стремительно взял страну под контроль, встречая лишь минимальное сопротивление правительственных сил. 15 августа боевики Талибана вошли в столицу страны Кабул.
Президент Ашраф Гани покинул свой пост и бежал из страны, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие. Пока нет точной информации о его местонахождении – по одним сообщениям, он вылетел в Таджикистан, по другим – направлялся в столицу Узбекистана Ташкент. Однако ни там, ни там, прибытие Гани не подтвердили.
Приход Талибана к власти спровоцировал панику и массовое бегство людей из страны. В аэропорту Кабула произошло несколько смертельных инцидентов.