Очевидно, Россия является первой среди тех, кто хотел бы получить этих людей.

Повстанцы-туареги из Мали могут "продать" пленных вагнеровцев Украине, Франции, или той же России. Такое мнение высказал директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Еспресо.

"Появилась информация о том, что пленных вагнеровцев из Мали хотят передать Украине. Это хорошая новость. Впрочем, я опасаюсь, что у повстанцев может победить экономический и прагматический интерес. То есть этих пленных может выкупить Россия, но, опять же, при таком сценарии риски для повстанцев очень большие", - говорит аналитик.

По мнению Мусиенко, Украина действительно могла бы поторговаться за этих вагнеровцев, если они имеют какую-то ценность для нашей страны. Однако эксперт считает, что Франция тоже может быть заинтересована в этих пленниках, и возможно, даже больше, чем Украина.

Видео дня

"Я думаю, что французам до сих пор болит из-за того, что они потеряли Мали после того, как их попросили уйти. Поэтому, думаю, что в этом вопросе ключевыми будут не интересы тех, кто против русских, а только кто больше заплатит", - пояснил он.

Разгром вагнеровцев в Мали

Как писал УНИАН, на днях в африканской республике Мали повстанцы-туареги разгромили десятки солдат местной хунты, которая незаконно захватила власть в стране, а также наемников российской частной военной компании "Вагнер".

По итогам многодневных боев в приграничном городе Тинзауатен возле алжирской границы повстанцы захватили не только технику хунты и вагнеровцев, но и определенное количество пленных, в том числе россиян.

Впоследствии также стало известно, что малийские повстанцы подбили два вертолета частной военной компании "Вагнер".

Вас также могут заинтересовать новости: