Это произошло во время боя в Ин Аззраф, вблизи алжирского города Тин Зауатин.

В Мали бойцы группировкой CSP-DPA подбили два вертолета частной военной компании "Вагнер".

Об этом заявил российский военный Алексей Воевода в своем Телеграмм-канале "Воевода Вещает". По его данным, это произошло во время боя в Ин Аззраф, вблизи алжирского города Тин Зауатин. Погиб один летчик.

"На Ми-8, из крупнокалиберного пулемета убит командир вертолета. Правак вывел вертолет и посадил на безопасном расстоянии. Ми-24, вихревое кольцо. Экипаж жив в полном составе", - заявил он. Видео дня

То есть оба вертолета были выведены из боя в результате меткой стрельбы бойцами группировки CSP-DPA.

"Вагнер" в Мали атаковали - что известно о нападении

Как сообщал УНИАН, в африканской республике Мали повстанцы-туареги разгромили десятки солдат хунты и наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Reuters отмечал, что бои шли два дня в приграничном городе Тинзауатен возле алжирской границы. Повстанческое движение "Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) также заявило, что захватило бронетехнику, грузовики и цистерны.

В СМИ сообщали, что группа боевиков "Вагнер" и войск хунты передвигалась на китайской бронемашине и внедорожниках при поддержке ударных вертолетов.

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