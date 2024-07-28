Первое впечатление было, что, возможно, по наемникам нанесли авиаудар, сказал экс-сотрудник СБУ.

К уничтожению значительной группы ЧВК "Вагнер" в Мали могли быть причастны российские, американские и украинские спецслужбы.

Об этом сказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире радио NV, комментируя ситуацию, что в Мали повстанцы-туареги уничтожили десятки наемников ЧВК "Вагнер". Он отметил, что уничтожение "вагнеровцев" - это "отличные новости, и песок им стекловатой". По его словам, количество попавших в засаду называется очень разное - от 20 до 80 человек. При этом сказал, что после просмотра видео, которое демонстрируют повстанцы-туареги, где видно бронированный автомобиль посреди пустыни, и там множество трупов "вагнеровцев", возникают вопросы, как это произошло.

По его словам, первое впечатление было, что, возможно, это был какой-то авиаудар, потому что они там все полураздетые, хотя туареги могли на сувениры растянуть униформу членов ЧВК.

Видео дня

Ступак отметил, что кроме "Белого" - позывной админа Telegram канала Grey Zone, который постоянно писал о "вагнеровцах", "к Кобзону на концерт поехал" и глава ЧВК "Вагнер" Елизаров с позывным "Лотос". "Это "герой" России, на секундочку. Он участвовал в захвате города Соледар (Донецкая область, Украина), когда "вагнеровцы" были еще на коне", - добавил он.

"Туареги малийские "размотали" "вагнеровцев", не зная, возможно, что это элитное подразделение, и как цыплят нашинковали. Но если без шуток, то здесь есть несколько версий события", - сказал Ступак

По его словам, это могла быть месть российского военного командования или политического руководства России "вагнеровцам" за тот недопутч, который они сделали в 2023 году, чтобы навсегда закрыть вопрос ЧВК "Вагнер". "Это может быть. Россияне характеризуются тем, что могут откладывать месть в долгий ящик и мстить позже. Как это могло произойти? Сдать просто их позиции, координаты и поэтому сделали засаду", - сказал эксперт.

"Вторая история. Могли ли, например, американцы помочь этим туарегам, передав определенную информацию, чтобы те смогли устроить эту засаду?", - назвал он вторую версию.

По его словам, еще одна версия - это может быть помощь со стороны украинских спецслужб. "Спецподразделения ГУР уже были замечены плюс-минус в той локации на той части континента и участвовали в том, чтобы гонять "вагнеровцев" грязными полотенцами по пустыне. Это действительно была такая история", - рассказал Ступак. При этом добавил, что каждая из этих версий имеет право на жизнь.

"Вагнер" в Мали атаковали - что известно о нападении

Как сообщал УНИАН, в африканской республике Мали повстанцы-туареги разгромили десятки солдат хунты и наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Reuters отмечал, что бои шли два дня в приграничном городе Тинзауатен возле алжирской границы. Повстанческое движение "Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) также заявило, что захватило бронетехнику, грузовики и цистерны.

В СМИ сообщали, что группа боевиков "Вагнер" и войск хунты передвигалась на китайской бронемашине и внедорожниках при поддержке ударных вертолетов.

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