Такой вариант будет возможным, если того захотят сами пленные, или Пхеньян откажется их принимать.

Украина может передать двух пленных солдат армии КНДР в Южную Корею вместо Северной. Киев открыт к соответствующим переговорам. Об этом в интервью The Korea Times заявил посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко.

"Учитывая угрозу жизни и свободе северокорейских военнослужащих в случае их репатриации в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), а также если они откажутся вернуться обратно, мы открыты для диалога с международными партнерами, в частности Республикой Корея, о возможностях их передачи в третьи страны", - сказал дипломат.

The Korea Times отмечает, что, согласно Женевским конвенциям, Украина будет обязана репатриировать пленных корейцев в Северную Корею, если именно таким будет их желание. Но учитывая, что ни Пхеньян, ни Москва официально не признали участие армии КНДР в войне против Украины, такая репатриация может быть сложной задачей.

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"Вопрос обмена пленными очень деликатный... Чтобы предотвратить негативное влияние на процесс, было бы целесообразно пока воздержаться от преждевременных комментариев по этому поводу", - сказал Пономаренко, отвечая на вопрос, состоялись ли переговоры с Пхеньяном.

Пленные солдаты КНДР

Как писал УНИАН, 11 января президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские оборонцы впервые смогли взять живыми и доставить в тыл двух солдат армии КНДР, которая воюет на Курском направлении. Однако оба были ранены и нуждаются в лечении.

На допросе один из корейцев заявил о желании вернуться на родину, другой наоборот предпочел бы остаться в Украине.

Тогда же Зеленский сообщил, что Украина готова передать пленных Пхеньяну в обмен на украинских защитников, находящихся в российском плену.

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