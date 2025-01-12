Во время допроса один из пленных подтвердил "значительные" потери среди солдат КНДР.

В южнокорейской разведке подтвердили, что Украина захватила в плен двух солдат из Северной Кореи, а также раскрыли новые подробности допроса, пишет Yonhap.

Так, по данным разведки Южной Кореи, во время допроса один из пленных подтвердил "значительные" потери среди северокорейских солдат в России.

"Мы будем продолжать обмениваться информацией, касающейся северокорейских пленных, в тесном сотрудничестве с разведывательными органами Украины", — заявили в южнокорейской разведке.

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Там также добавили, что раненые солдаты не находятся в критическом состоянии.

Одного из нихх 9 января 2025 года захватили бойцы тактической группы № 84 ССО, а другого - воины-десантники Вооруженных Сил Украины. Как отметили в СБУ, это первые северокорейцы, которые попали в плен.

У одного из солдат был российский военный билет на имя другого человека, зарегистрированного в России. По словам военнослужащего, он получил этот документ осенью прошлого года, когда, по его словам, некоторые северокорейские подразделения приняли участие в недельных учениях с российскими войсками.

При этом пленный северокореец во время допроса заявлял, что якобы ехал на обучение, а не на войну против Украины.

По оценкам официальных лиц Южной Кореи, Северная Корея направила около 11 000 военнослужащих для поддержки России в ее войне против Украины.

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