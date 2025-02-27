ЕС предлагали обратить внимание на Африку как на континент с необходимой ресурсной базой.

Для производства оружия европейский военно-промышленный (ВПК) комплекс вынужден полагаться на поставки необходимых полезных ископаемых даже из России, пишет Defense Express.

"Выход из этой не просто проблемы, а стратегической уязвимости для Европы есть. Однако здесь может быть новый вектор конфронтации между европейскими лидерами и США в вопросах, касающихся нашей страны", - говорится в публикации.

Отмечается, что в 2023 году 39% или 7,1 тысячи тонн от общего обхема импорта ЕС необходимых ресурсов пришлось на Китай, 33,1% или 6100 тонн - на Малайзию, 22% или 4 тысячи тонн - на Россию.

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Акцентируется, что на Китай приходится 59% всей мировой переработки лития и 73% всей мировой переработки кобальта. В свою очередь, на Россию приходится 15% всей мировой переработки никеля и 43% - палладия.

Также указывается, что такая зависимость от ограниченного количества поставщиков создает стратегические проблемы для ЕС, поэтому Европе и предлагали обратить внимание на Африку как на континент с необходимой ресурсной базой.

Полезные ископаемые Украины

Напомним, министр обороны Франции Себастьяна Лекорню заявил, что Франция с октября 2024 года ведет с Украиной переговоры о разработке украинских полезных ископаемых для оборонной промышленности.

По его словам, тему украинских полезных ископаемых поднял президент Владимир Зеленский осенью 2024 года во время своего визита в Париж. Он сделал "ряд предложений не только США, но и Франции", сказал Лекорню.

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