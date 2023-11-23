Сделка, согласованная после переговоров при посредничестве Катара, Египта и США, будет включать посещение Красным Крестом заложников и доставку им лекарств.

Тринадцать женщин и детей удерживаемых боевиками в Газе, будут освобождены первыми, поскольку временное перемирие в Газе между Израилем и ХАМАСом начинается в 7 утра в пятницу, заявил Катар.

Доктор Маджед аль-Ансари, представитель министерства иностранных дел Катара, заявил, что получил список гражданских лиц, которые будут освобождены завтра в 16:00, и семьям будет отдан приоритет, пишет Sky News.

Он сказал, что ожидается, что Израиль освободит палестинских заключенных в обмен на это в рамках сделки.

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"Мы надеемся, что не увидим дальнейших задержек. Я думаю, что мы достигли точки, когда все готово и мы готовы приступить к работе", - сказал он.

Сделка, согласованная после переговоров при посредничестве Катара, Египта и США, будет включать посещение Красным Крестом заложников и доставку им лекарств.

Это также будет означать, что сотням грузовиков с гуманитарными, медицинскими грузами и горючим будет разрешен въезд в Газу, в то время как Израиль прекратит все воздушные миссии над южной частью Газы и будет поддерживать ежедневное шестичасовое дневное бесполетное окно на севере.

Доктор аль-Ансари заявил, что гуманитарная помощь начнет поступать в Газу, как только начнется перемирие, добавив, что это "незначительная часть" того, что ей нужно.

Перемирие между ХАМАС и Израилем - детали

Перемирие должно было вступить в силу в 10 утра по местному времени в четверг – после шести недель боевых действий. Структурированное соглашение было достигнуто и подтверждено в среду утром, но более чем через день ожидаемое объявление об официальном времени начала так и не состоялось.

Отвечая на вопрос репортеров на пресс-конференции в Дохе о задержке, Аль Ансари сказал, что обсуждения были "очень трудными и детальными".

"Мы хотели убедиться, что в процессе вывода заложников ничто не причинит вреда, а периметры соглашения согласованы в оперативном смысле с обеих сторон", - сказал он.

Он добавил, что временное перемирие включает в себя всеобъемлющее прекращение огня как на севере, так и на юге сектора Газа, и есть надежда, что оно приведет к постоянному перемирию.

ХАМАС согласился освободить 50 израильских женщин и детей, удерживаемых боевиками в секторе Газа, в обмен на освобождение Израилем 150 палестинских женщин и детей из израильских тюрем.

Израиль заявил, что перемирие может продлиться дольше первоначальных четырех дней, если боевики будут освобождать не менее 10 заложников в день.

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