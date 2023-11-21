Палестинские источники сообщили, что пятидневное прекращение огня будет сопровождаться обменом некоторых заложников на заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что группировка "близка к достижению" соглашения о перемирии в войне с Израилем.

Об этом он сообщил агентству Reuters, добавив, что ХАМАС передал свой ответ посредникам из Катара. Заявление группировки также появилось в телеграм-канале ХАМАС.

В интервью "Аль-Джазире" другой представитель ХАМАС Иззат эль-Решик заявил, что переговоры были сосредоточены на определении продолжительности перемирия, договоренностях о доставке помощи в Газу и условиях освобождения израильских заложников. По его словам, обе стороны освободят женщин и детей.

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Палестинские источники сообщили, что пятидневное прекращение огня будет сопровождаться обменом некоторых заложников на заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Немедленного официального ответа от Израиля о статусе переговоров по обеспечению освобождения примерно 240 заложников, захваченных во время ужасающего нападения ХАМАСа, не последовало.

Война Израиля против ХАМАС - детали

Ранее сообщаелось, что боевики ХАМАС в воскресенье вели бои с израильскими силами, пытавшимися прорваться в крупнейший лагерь беженцев в Газе, а в результате авиаударов Израиля на юге погибли десятки палестинцев. Как пишет Reuters, сообщения СМИ о готовящейся сделке по освобождению заложников были опровергнуты.

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