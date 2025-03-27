Участники переговоров от РФ сказали, что якобы не имеют мандата для обсуждения этого вопроса.

Во время переговоров с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии россияне отказались говорить о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Укринформу.

"Мы отдельно говорили о гражданской инфраструктуре - о жилых домах, школах, детских садах и так далее. Что сделала Россия: в течение переговоров, насколько мы понимаем из информации американской стороны, они вообще отказались говорить о гражданской инфраструктуре", - пояснил чиновник.

По его словам, участники переговоров от РФ аргументировали это свое решение американской делегации, что якобы не имеют мандата для обсуждения этого вопроса.

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Что касается ударов по энергетической инфораструктуре, то россияне, говорит Жовква, предоставили свой список объектов, он "гораздо меньше и уже, чем наш".

"Американская сторона не согласовывала этот список, потому что опять же, как и заявление о якобы каких-то условиях перемирия на Черном море, оно вышло только на русском языке. Его нет на сайте Белого дома или Государственного департамента США. Это какой-то список, составленный россиянами в соответствии с их пожеланиями", - отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Переговоры в Саудовской Аравии: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в соглашении США и РФ о Черном море нет одного ключевого пункта, считает советник руководителя ОП Михаил Подоляк, а именно, по его словам, не предусмотрена четкая ответственность за нарушение соглашения. А без этого, говорит он, заставить Россию выполнять договоренности не удастся.

Издание The Guardian назвало соглашение о Черном море - списком желаний российского диктатора Владимира Путина. Мол, соглашение американских переговорщиков в Саудовской Аравии предлагает Кремлю уступку за уступкой, но на самом деле РФ не сделала ничего, чтобы обосновать свое первое требование смягчить санкции.

Накануне президент США Дональд Трамп признал, что Россия "тормозит" мирное соглашение с Украиной. Он допустил, что Россия "тянет время" и пытается отсрочить достижение полного перемирия. Однако он добавил, что по-прежнему верит, что Москва в конечном итоге хочет прекращения войны.

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