США начинают осознавать, что Россия тянет время. Вскоре Трамп сообразит, что Путин еще и постоянно врет и нарушает обещания.

В соглашении США и России о прекращении ударов по энергетике и перемирии на море не предусмотрена четкая ответственность за его нарушение. А без этого заставить Россию выполнять договоренности не удастся. Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что в переговорах с россиянами американцы стараются быть максимально осторожными. Также Подоляк напомнил, что даже президент США Дональд Трамп уже осознал, что Кремль сознательно тянет время на переговорах.

"Это важно. Потому что раньше практически все в администрации 47-го президента [США Дональда Трампа] говорили, что Россия хочет очень быстро закончить войну. Сегодня уже есть понимание, что Россия и дальше хочет тянуть время. Трамп воспринимает это как методологию ведения переговоров. Но на самом деле это попытка вести войну, только с учетом, что не надо демонстрировать негативное отношение к соединенным штатам", - говорит Подоляк.

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По его мнению, Россия на словах делает вид, что принимает стратегию, предложенную США, но на самом деле просто продолжает вести войну. Вскоре руководство США осознает, что Кремль не просто тянет время, но и нарушает договоренности, убежден Подоляк.

"Я думаю, что когда будет набрана критическая масса этих нарушений, тогда США должны предпринять определенные действия. Надо дать США время понять, что без инструментов принуждения, только с "пряником", из России они ничего не получат", - отметил представитель ОП.

Переговоры США и России

Как писал УНИАН, Дональд Трамп, который лихо наказал Украину остановкой военной помощи за неготовность соглашаться с каждым его словом, наконец признал, что Россия тянет время и уклоняется от введения перемирия на море.

Вместе с тем западная пресса уже раскритиковала предварительные договоренности США и России, достигнутые в Эр-Рияде на этой неделе. Британская The Times писала, что соглашение о Черном море станет победой для Путина без каких-либо уступок с его стороны.

Американский журнал Atlantic Council написал, что соглашение балует Путина и загоняет США в ловушку.

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