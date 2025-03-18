По мнению бывшего посла США в РФ, Путин собирается предпринять еще одну попытку выдвинуть новые требования.

Прежде чем согласиться на прекращение огня, российский диктатор Владимир Путин может потребовать еще больше уступок от Украины. Такое мнение высказал в интервью ведущему Sky News Марку Остину бывший посол США в России Майкл Макфол.

До сих пор президент США Дональд Трамп предоставил России "все уступки" – в частности, он заявил, что Украина должна отказаться от территорий, не может стать членом НАТО. Кроме того, он подчеркнул, что американская сторона не будет отправлять своих миротворцев в Украину.

Однако все это, включая прекращение военной помощи и обмена разведданными, было "кнутами" для Украины, считает Макфол.

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"Теперь мяч на поле Путина, и я не удивлюсь, если он его (прекращение огня, – ред.) подпишет, ведь он уже получил так много взамен", – говорит он.

Бывший посол США в РФ напомнил, что вел переговоры с администрацией Путина.

"Могу сказать вам, что нельзя просто дать им все в начале, а потом надеяться на добрую волю в ответ. С этими ребятами так не работает. Они присваивают ваши уступки и требуют больше. Я волнуюсь, что Путин намекнул, что теперь, когда он положил в карман предыдущие уступки, он хочет больше", – акцентировал Макфол.

По его мнению, Дональд Трамп не заинтересован в долгосрочных переговорах. Лидер Белого дома хочет лишь временного прекращения огня, чтобы объявить о своей победе в этом вопросе.

В то же время с точки зрения Украины, прекращение огня – это лишь "первый шаг к тому, что они хотят сделать для более долгосрочного безопасности урегулирования", пояснил Макфол.

Он считает, что Путин собирается сделать еще одну попытку выдвинуть новые требования.

"Он собирается прощупать почву, а затем, вероятно, подпишет соглашение. Но это будет очень временное соглашение, всего на 30 дней. Я надеюсь, что оно положит начало мирному урегулированию, потому что украинский народ заслуживает мира. Но я не настроен оптимистично относительно долгосрочного мира и стабильности в нынешних условиях", – констатировал Майкл Макфол.

Требования Путина к Украине

Несколько дней назад, говоря о возможности 30-дневного прекращения огня в войне, которую РФ ведет против Украины, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не против. В то же время он выдвинул ряд требований.

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины кризиса", – заявил хозяин Кремля.

Москва хочет, чтобы на время перемирия Украина не проводила мобилизацию и подготовку военнослужащих, а также не получала от союзников вооружения.

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