Отметим, что его не было в Саудовской Аравии, где состоялась встреча российской и американской делегаций.

Соединенные Штаты Америки определились со своим представителем в переговорной группе с Украиной и РФ. Им будет спецпредставитель Трампа Кит Келлогг.

Об этом сообщил помощник российского диктатора Владимира Путина и член российской делегации Юрий Ушаков, пишут росСМИ. Отметим, что Кита Келлогга не было в Саудовской Аравии, где состоялась встреча российской и американской делегаций.

18 февраля спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России должен отправиться в Киев, пишет Reuters. Сам Келлогг говорил, что приедет в Украину в среду, 19 февраля. Его визит продлится три дня.

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Переговоры США и России в Саудовской Аравии

18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. От России там были глава МИД Сергей Лавров, помощник правителя РФ Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. США же представляли глава Госдепа Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Госсекретарь Рубио сообщил, что США и Россия согласовали четыре принципа по итогам переговоров по Украине. По его словам, речь идет о восстановлении нормального функционирования дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве, назначении высокопоставленной переговорной группы для работы над завершением войны в Украине, начале обсуждений о возможном геополитическом и экономическом сотрудничестве после окончания войны в Украине и продолжении активного участия в процессе переговоров.

Также Рубио намекнул, что с России могут снять санкции. Кроме того, он не исключает, что Евросоюзу придется тоже сесть за стол переговоров.

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