Госсекретарь США не исключает, что Евросоюзу придется тоже сесть за стол переговоров.

Западу придется отменить некоторые экономические санкции против Российской Федерации ради урегулирования войны в Украине. Такое предположение сделал госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров 18 февраля в Саудовской Аравии.

При этом он предупредил, что "все стороны" должны быть согласны с условиями мирного урегулирования ситуации в Украине. Он предположил, что и Европейский Союз в определенный момент должен оказаться за столом переговоров, поскольку он тоже вводил санкции против России.

"Санкции – это следствие этого конфликта. Мы не намерены заранее определять условия их ослабления. И, конечно, мы не будем обсуждать это ни сегодня, ни на пресс-конференции. Европейскому Союзу в какой-то момент придется поучаствовать в переговорах, поскольку в них тоже действуют введенные ранее санкции", - сказал госсекретарь США.

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Также Рубио отреагировал на жалобы на недостаточное участие Украины в переговорах, отметив, что зарали того, чтобы конфликт завершился, "все должны быть согласны с этим".

Кроме того, Рубио напомнил, что президент США Дональд Трамп намерен завершить войну в Украине справедливо и не допустить возобновления военных действий через несколько лет.

Переговоры в Эр-Рияде: последние заявления

Как сообщал ранее УНИАН, переговоры России и США в Саудовской Аравии завершились. В РФ назвали их "позитивными". Так, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "две большие страны не могут не общаться друг с другом".

Помощник Путина Юрий Ушаков также сказал, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо, и Россия и США "договорились учитывать интересы друг друга". По его словам, "был серьезный разговор по всем вопросам".

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