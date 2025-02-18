Стороны договорились о продолжении активного участия в процессе переговоров.

Соединенные Штаты и Россия договорились о четырех ключевых принципах по итогам переговоров, которые продолжались более четырех часов в Саудовской Аравии, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает СNN.

Отмечается, что эти принципы включают:

1. В осстановление нормального функционирования дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве . "Чтобы мы могли продолжать этот процесс, нам необходимо, чтобы дипломатические представительства работали и функционировали в нормальном режиме", - пояснил Рубио. 2. Назначение высокопоставленной переговорной группы для работы над завершением войны в Украине . "Мы назначим команду высокого уровня, которая займется переговорами и поиском решения, которое будет устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон", - сказал он. 3. Начало обсуждений о возможном геополитическом и экономическом сотрудничестве после окончания войны в Украине . Рубио пояснил: "Мы должны начать изучать перспективы сотрудничества в геополитической и экономической сферах, которые могут открыться в результате завершения войны". 4. Продолжение активного участия в процессе переговоров . "Пятеро участников сегодняшних встреч… продолжат участвовать в этом процессе, чтобы обеспечить его продуктивное развитие", - добавил госсекретарь.

Переговоры США и РФ - детали

Переговоры представителей США и РФ в Эр-Рияде завершились. Обсуждалась, в том числе, украинская проблематика. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Путин определит, кто от России будет участвовать в переговорах с США по Украине, когда Вашингтон объявит состав своей делегации.

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, также участвовавший в переговорах в Саудовской Аравии, назвал их "позитивными".

По информации Fox News, Россия и США обсуждали трехступенчатый мирный план завершения войны: прекращение огня, затем выборы в Украине, после чего подписание окончательного соглашения.

На переговорах также обсуждали возможную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но она вряд ли может состояться на следующей неделе, заявил член российской делегации, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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