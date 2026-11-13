Не можем отправить кого угодно: Каллас объяснила, кто должен представлять ЕС на переговорах

Высокопоставленная дипломатка ЕС подчеркнула, что россияне не хотят, чтобы она участвовала в переговорах.

В Европейском Союзе действуют четкие институциональные правила, в соответствии с которыми государства-члены ЕС определят, кто за что будет отвечать в рамках установленного мандата. ЕС не может направлять на переговоры для выполнения дипломатической роли кого-либо, кто не имеет надлежащего для этого мандата, как это делают представители администрации Дональда Трампа.

Об этом топ-дипломатка Евросоюза Кая Каллас, верховный представитель ЕС, заявила журналистам в кулуарах неформального саммита лидеров ЕС.

В частности, её спросили, когда Европа возьмет на себя инициативу и начнёт участвовать в переговорном процессе так же, как это делают специальные представители США Джаред Кушнер и Стив Виткофф.

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"У нас есть действующие институты, поэтому мы не можем просто отправить любое лицо, не имеющее институциональной роли, как это делают американцы. Таким образом, очевидно, что мы не должны копировать такие же модели", – подчеркнула Каллас.

При этом высокопоставленная дипломатка отметила, что в июне 2024 года лидеры 27 стран-членов Евросоюза приняли решение о том, кто должен представлять ЕС, когда речь будет идти о вопросах безопасности и внешней политики, и, соответственно, этот человек будет иметь четко определенный мандат. Она добавила, что это также касалось переговоров с Россией.

"Все страны-члены ЕС фактически согласились, что я являюсь тем лицом, которое представляет Европу в вопросах внешней политики и безопасности. Это было в 2024 году, когда стало ясно, что именно так и произойдет. Я знаю, что россияне не хотят, чтобы я занимала эту должность, но, знаете, есть ли у нас право голоса, чтобы решать, кто представляет Россию? Нет, у нас его нет. И на самом деле, у нас должна быть сильная команда, и я готова выполнять эту работу вместе с министрами иностранных дел", – подчеркнула Каллас.

При этом она отметила, что в настоящее время отвечает за подготовку к переговорам. По её словам, важное значение должна иметь суть, а именно то, что поставлено на карту в ходе этих переговоров.

Каллас заявила, что россияне не хотят видеть её на переговорах, поскольку "не хотят видеть никого сильного с другой стороны, ведь хотят протащить свои максимальные требования, как они всегда делали".

Кушнер в роли спецпосланника

Как известно, специальный представитель США Джаред Кушнер, который является зятем Дональда Трампа, не был утвержден в Сенате в качестве специального посланника для выполнения дипломатических задач, как того требует американское законодательство.

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