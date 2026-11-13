Фигурант дела 'Карфаген' Дука вышел из СИЗО и выступил с заявлением

Он подчеркнул, что "не совершал преступлений, в которых его обвиняют НАБУ и САП".

Первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука, задержанный в рамках операции "Карфаген", вышел из СИЗО после внесения за него залога в размере 65 млн гривень. Об этом он сообщил журналистам, где его встречали люди в военной форме и балаклавах.

"Я очень благодарен своим собратьям и сотрудникам Службы безопасности Украины за то, что они помогли внести необоснованный и неоправданный залог, на который у меня и моей семьи не было средств. Я знаю, как тяжело ребятам зарабатываются эти деньги, и от всей души благодарен им за это", - заявил Дука.

Также он подчеркнул, что "не совершал преступлений, которые ему инкриминируют НАБУ и САП".

Видео дня

"Это месть руководителей антикоррупционных органов за события прошлого года, а именно - документирование сотрудников НАБУ, их коррупционных преступлений и их руководства", - утверждает Дука.

Кроме того, он решил рассказать, почему эти дела в отношении НАБУ не были доведены до конца. Он добавил:

"Это было указание высшего политического руководства государства не возбуждать дела в отношении сотрудников НАБУ. И я могу это доказать".

Кроме того, как утверждает Дука, в ходе первого этапа операции "Карфаген", "сотрудниками НАБУ были изъяты из кабинета первого заместителя генерального прокурора Украины Марии Вдовиченко все документы и материалы по расследованию в отношении сотрудников НАБУ и лиц, приближенных к руководству антикоррупционных органов".

Он добавил, что впоследствии "эти материалы были слиты", и он это тоже может доказать.

Дука просит парламентариев создать Временную следственную комиссию и расследовать деятельность руководства НАБУ и САП и их подчинённых в связи с якобы "совершением коррупционных преступлений".

Задержание Дуки

Как сообщал УНИАН, Дуку задержали 4 ноября. Это произошло на фоне обнародования НАБУ и САП информации о разоблачении преступной организации, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Впоследствии стало известно, что глава СБУ Александр Поклад освободил от занимаемых должностей двух высокопоставленных сотрудников СБУ, которые стали фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген".

Вас также могут заинтересовать новости: