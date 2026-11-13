В Киеве открылась археологическая выставка, где можно увидеть уникальные золотые монеты (фото, видео)

Центральное место в экспозиции занимают десять золотых монет 1550-1648 годов чеканки из Нидерландов, Австрии и Венгрии.

13 ноября 2026 года в Национальном заповеднике "София Киевская" состоялось торжественное открытие временной археологической выставки "Вечность, оплаченная золотом… Погребальный комплекс XVII века из Кременца".

Как сообщает корреспондент УНИАН, в рамках экспозиции посетители смогут увидеть уникальный погребальный комплекс середины XVII века, обнаруженный в августе 2026 года во время археологических исследований Николаевского собора в городе Кременец (Тернопольская область).

Находка имеет исключительную научную ценность и чрезвычайно важна не только для украинского, но и для общеевропейского историко-культурного наследия, отмечают историки.

Центральное место в экспозиции занимают десять золотых монет 1550-1648 годов чеканки из Нидерландов, Австрии и Венгрии. Они свидетельствуют о высоком социальном статусе погребенного человека.

Впрочем, как пояснил в комментарии корреспонденту УНИАН ученый секретарь Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василий Ковбаса, несмотря на то, что эти монеты сделаны из золота, на самом деле в те времена их ценность была невелика. Например, этих золотых монет даже не хватило бы на то, чтобы купить хорошую лошадь.

"Его (золота – ред.) очень много привозили из Нового Света, а зерно стало фактически дороже, чем золото. Из Речи Посполитой начали вывозить на запад продовольствие и завозить сюда золото массово... То есть, если они могли позволить себе в то время просто 30 граммов золота похоронить вместе с человеком, видимо, это уже не имело большого значения", – отметил Ковбаса.

В свою очередь сотрудница Института археологии НАНУ Юлия Ушкова рассказала, что во время раскопок на территории Кременецко-Почаевского государственного историкоархитектурного заповедника в 2025-2026 годах в криптах были найдены останки примерно 200 человек. Причем около 40% из них принадлежали мужчинам, столько же – детям, а вот женщин было лишь около 16%. Впрочем, причину такого дисбаланса ученые пока не установили.

В то же время, учитывая особенности костей, ученым удалось определить, что большинство из похороненных взрослых были всадниками.

Куда еще пойти в Киеве

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" туристам и верующим наконец-то стали доступны знаменитые пещеры.

Кроме того, несколько лет назад туристы получили возможность, впервые за 30 лет, подниматься на Большую колокольню Киево-Печерской Лавры.

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