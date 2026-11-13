В Украине останавливаются маслозаводы: исчезнет ли популярный продукт с полок магазинов

Россия впервые за последние 20 лет обогнала Украину и стала крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире.

Крупные отечественные маслоэкстракционные заводы временно приостановили производство на фоне новых ударов со стороны Российской Федерации. В то же время, это не означает, что Украине грозит дефицит популярного продукта, сообщает "Укролияпром".

"Это вынужденная пауза на период восстановления и волны атак, продиктованная протоколами безопасности для защиты работников и оборудования. После стабилизации ситуации предприятия вернутся в привычный режим", - отметили в ассоциации.

Специалисты отмечают, что причин для беспокойства по поводу внутреннего обеспечения подсолнечным маслом нет. Ежегодное потребление подсолнечного масла в Украине составляет около 400–500 тыс. тонн, что составляет менее 10% от объемов отечественного производства.

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"Имеющиеся производственные мощности позволяют в течение сезона переработать весь урожай подсолнечника, сои и рапса", - говорят в ассоциации.

В то же время в ассоциации считают вредным для экономики предложение об отмене экспортных пошлин на сою, рапс и подсолнечник. Там подчеркивают, что это будет фактически означать передачу украинского сырья для загрузки перерабатывающих предприятий соседних стран ЕС и Турции.

Удары по маслозаводам – последние новости

Россия систематически наносит удары по предприятиям масложировой промышленности Украины. Накануне стало известно, что в результате массированных российских атак крупнейший в Украине производитель подсолнечного масла и один из ведущих мировых производителей и экспортеров агропромышленной продукции – агрохолдинг "Кернел" – приостановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов.

Сообщалось также, что компания "Дельта Вилмар Украина" приостановила работу всех своих производственных объектов, включая маслоэкстракционный завод в Одесской области.

По словам Степана Капшука, цель таких атак – уничтожение украинской масличной промышленности, которая является важным источником пополнения государственного бюджета и ориентирована на экспорт. По его оценкам, по состоянию на начало года на подсолнечное масло и шрот приходилось более 15% валютных поступлений и около 20% всего товарного экспорта Украины.

Стоит также отметить, что в результате агрессии Россия впервые за последние 20 лет обогнала Украину и стала крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире.

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