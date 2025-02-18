УНИАН собрал все главные заявления об итогах переговоров, которые обе стороны называют "удачными и полезными".

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между делегациями США и России. По итогам переговоров обе стороны сделали ряд заявлений и назвали диалог "позитивным".

УНИАН собрал все детали переговоров и заявления сторон после них.

Российскую делегацию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник правителя РФ Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Зато со стороны США на переговоры прибыли глава Госдепа Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц и пецпредставитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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Переговоры продолжались около 5 часов с небольшим перерывом в 15 минут. Во время этого стороны неформально общались.

Комментарии представителей США

Появились первые реакции американской стороны. Делегации США и России согласились "устранить раздражители наших двусторонних отношений с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы наших соответствующих дипломатических представительств", заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Обе стороны также согласились назначить команды высокого уровня для переговоров по Украине, "работая над тем, чтобы как можно быстрее прекратить конфликт в Украине способом, который является длительным, устойчивым и приемлемым для всех сторон".

В заявлении утверждается, что:

президент Трамп хочет остановить убийства;

Соединенные Штаты хотят мира и используют свою силу в мире, чтобы объединить страны;

президент Трамп - единственный лидер в мире, который может заставить Украину и Россию согласиться на это.

О прекращении войны в Украине

Зато Майкл Уолц сделал заявление по Украине по итогам переговоров:

"Есть некоторые основные принципы. Это должно быть окончательное прекращение войны, а не временное, как мы видели в прошлом. Мы знаем, что практическая реальность заключается в том, что будет определенная дискуссия по территории, а также будет дискуссия по гарантиям безопасности. Это фундаментальные основы, которые будут лежать в основе любого типа дискуссии. Но я думаю, что самое важное то, что президент заявил о своем желании, своей решимости положить конец этой войне, положить конец убийствам, которые происходят... Это не в интересах ни одной страны".

Американцы добавили, что переговоры будут включать обсуждение территории и гарантий безопасности, поскольку приоритетом будет "постоянное прекращение войны".

Зато госсекретарь Рубио назвал встречу в Саудовской Аравии "первым шагом долгого и трудного пути":

"Важно понимать две вещи. Во-первых, что единственный лидер в мире, который может сделать так, чтобы это произошло, который может даже объединить людей, чтобы начать говорить об этом серьезно, - это президент Трамп. Второе, что я бы сказал, это то, что для того, чтобы конфликт закончился, все, кто участвует в этом конфликте, должны согласиться с ним, это должно быть приемлемым для них".

Об уступках сторон и роли Европы

Рубио говорит, "чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны сделать уступки". Также он намекнул, что ЕС будет участвовать в переговорах.

Волц зато добавил, что США будут говорить с обеими сторонами конфликта, напомнив, что после разговора с Путиным Трамп сразу набрал Зеленскому. Советник уверен, что челночная дипломатия будет действенной в этом случае.

Волц также заявил, что Европа должна быть лидером в вопросе гарантий безопасности для Украины. Он также заявил, что европейцам нужно принять "трудное решение" об увеличении оборонных расходов.

О партнерстве США-Россия

Также американская делегация подтвердила, что даты саммита Путин-Трамп не согласовали. Впрочем, лидеры ждут этих переговоров.

Рубио говорит, что часть внимания сосредоточена на "обеспечении того, чтобы наши дипломатические представительства могли функционировать" и поддерживать "живые дипломатические" отношения.

Вторым элементом, по его словам, является проведение мирных переговоров по Украине, которые будут включать "взаимодействие и консультации" с Украиной и партнерами в Европе.

Он заявил, что мир в Украине станет "ключом для партнерства с россиянами геополитически, по вопросам, представляющим общий интерес, и откровенно экономически".

О санкциях против РФ

Рубио заявил, что санкции - это следствие войны, которую Россия начала против Украины. По его словам, США не намерены заранее определять условия их ослабления.

"Европейскому союзу также в какой-то момент придется принять участие в переговорах, поскольку у них также действуют введенные ранее санкции", - сказал он.

Избегание ответов

По ряду более детальных политических вопросов - например, могут ли любые мирные переговоры включать предложение признать оккупированный Крым территорией России или снять Сергея Лаврова из-под санкций США - делегация США пытается избегать четкого ответа, говоря вместо этого, что они не готовы "вести переговоры или обсуждать каждый элемент", поскольку стороны "еще не на таком уровне разговоров".

Заявления российских делегатов

Ушаков заявил, что переговоры "прошли хорошо", с ранними дискуссиями по Украине, условиям саммита Трампа и Путина. По его словам, разговор был "серьезным по всем вопросам".

О "полезных переговорах"

Также Ушаков говорит, что российско-американские переговоры по Украине начнутся "в свое время", это решит Путин. Отдельные команды российско-американских переговорщиков начнут контакты по Украине в ближайшее время. Относительно встречи Трамп-Путин Ушаков сказал:

"Мы готовы к этому, но пока трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров".

В то же время Лавров похвалил американо-российские переговоры. Он говорит, что переговоры были "очень полезными", поскольку стороны "не просто слушали, а слышали друг друга":

"У меня есть все основания полагать, что американская сторона понимает нашу позицию".

Лавров также заявил, что обе стороны договорились начать "как можно быстрее" процесс мирных переговоров по Украине, и Россия будет ждать, пока США подтвердят своих представителей для переговоров, а затем назначит своих.

"После этого начнутся соответствующие консультации, которые будут регулярными", - говорит он.

О войсках НАТО в Украине

Лавров также назвал "абсолютно неприемлемым" развертывание войск НАТО в Украине" и повторил тезис о том, что войны не было бы, "если бы Трамп был президентом". Вот что он сказал:

"Президент Путин неоднократно подчеркивал, что расширение НАТО и поглощение Украины НАТО является прямой угрозой Российской Федерации и нашему суверенитету. И мы сегодня объяснили, что любое появление вооруженных сил из стран НАТО под каким-то флагом, под флагом Европы или под флагами, ничего не меняет. Конечно, это абсолютно неприемлемо"

Реакция Украины

На данный момент переговоры США-Россия прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Во время визита в Турцию он заявил, что эти переговоры - это разговор об Украине "без Украины":

"Переговоры ведутся между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Об Украине - снова об Украине - и без Украины".

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