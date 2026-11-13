В Германии устроят рождественскую ярмарку с атмосферой нового сериала о Гарри Поттере

Посетители смогут погрузиться в атмосферу нового сериала еще до премьеры.

В Германии впервые откроется новая рождественская ярмарка в стиле "Гарри Поттера". Там будут представлены декорации в стиле нового сериала от HBO, премьера которого запланирована на 25 декабря 2026 года, а также домики и тематические кулинарные изыски, пишет Mirror.

Отмечается, что ярмарка пройдет в Мюнхене. Компании Skydance и Paramount отметили, что событие будет посвящено выходу сериала "Гарри Поттер и философский камень". Посетители смогут погрузиться в атмосферу нового сериала еще до премьеры.

"С 28 ноября по 6 декабря остров Пратеринзель превратится в праздничный мир впечатлений, полностью оформленный в стиле нового сериала. В рождественской атмосфере гости смогут впервые заглянуть в мир оригинального сериала HBO прямо в самом сердце Мюнхена и даже до его официальной премьеры", - говорится в совместном заявлении Skydance и Paramount.

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Организаторы поделились, что рождественская ярмарка предложит много разных развлечений и аттракционов для поклонников всех возрастов. Атмосферные фотозоны в стиле сериала пригласят посетителей запечатлеть воспоминания о своём визите, а блюда и другие кулинарные изыски, вдохновлённые миром "Гарри Поттера", привнесут волшебство на стол. Гостей также ждут и другие сюрпризы.

Кто сыграет Гилдероя Локарта во втором сезоне сериала "Гарри Поттер"

Ранее Variety писало, что британский актёр и продюсер Николас Холт появится во втором сезоне сериала "Гарри Поттер". В этом сериале актер сыграет роль волшебника Гилдероя Локхарта.

Съемки второго сезона "Гарри Поттера" должны начаться осенью. Доминик МакЛафлин сыграет главную роль, а Арабелла Стентон и Аластер Стаут – Гермиону и Рона. Также в числе актёров будут Джона Литгоу, Джанет МакТир, Паапа Эссиеду, Ник Фрост и многие другие.

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