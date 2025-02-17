Келлогг заявил, что очень важно "услышать обе стороны".

Украине никто не собирается навязывать мирное соглашение, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлогг. Выступая перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, он подчеркнул, что Украина самостоятельно будет принимать решение.

"США готовы выслушать все стороны, но их главная задача – обеспечить гарантии безопасности для Украины", добавил он, передает Sky News.

Кроме того, он рассказал и о планируемой поездке в Украину. По его словам, она всё ещё согласовывается. В ходе визита Келлогг планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, в свою очередь, в интервью NBC News заявлял, что "никогда не примет никаких решений", принятых между США и Россией без участия Украины.

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Другие заявления Кита Келлогга

Ранее УНИАН сообщал, что России придется пойти на территориальные уступки и уменьшить армию. По словам Келлогга во время встречи с главами МИД Британии, Польши и Украины, на уступки "может пойти и Украина".

Кроме того, Келлогг "взял" 180 дней на завершение войны в Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил на эти слова и подчеркнул, что не может гарантировать этого.

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