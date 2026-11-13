Лубинец ответил, обсуждается ли возможность проведения гуманитарной миссии в Константиновке

Такая миссия необходима для других городов Херсонской области, где из-за российской оккупации и постоянных российских обстрелов сложились чрезвычайно сложные условия для проживания.

Город Константиновка Донецкой области, который контролируется Силами обороны Украины, не входит в перечень городов, рассматриваемых для проведения гуманитарной миссии по примеру оккупированных Олешек в Херсонской области. Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил во время выступления на заседании Временной следственной комиссии.

"Что касается Константиновки, то на данный момент мне ничего не известно о подготовке какой-либо подобной гуманитарной миссии. Впервые я услышал об этой инициативе, как, наверное, и все граждане Украины, из средств массовой информации после встречи между президентом Российской Федерации и спецпредставителями со стороны Соединенных Штатов", - отметил Лубинец.

Как отметил омбудсмен, город Константиновка вообще не упоминался среди потенциальных населенных пунктов, в которых могут быть организованы подобные гуманитарные миссии, как это было в Олешках.

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"Хотя предварительный список таких населенных пунктов у нас есть, но в первую очередь мы сосредоточили свое внимание на Херсонской области, а именно на территории Херсонщины, которая временно оккупирована Российской Федерацией", - добавил Лубинец.

Также ему известно, что подобная гуманитарная катастрофа - чрезвычайно сложные и тяжелые условия проживания, в которых находятся граждане Украины, - сейчас наблюдается не только в Олешках, но и в других населенных пунктах Херсонской области.

Идеи Путина

Как сообщал УНИАН, 12 ноября инициатор войны и глава Кремля Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки в Донецкой области по примеру Олешек.

В то же время советник по вопросам коммуникаций президента Украины Дмитрий Литвин намекнул на то, что РФ хочет использовать эту миссию для собственных военных целей.

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