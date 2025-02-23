Россия опровергла заявление Трампа о втором раунде переговоров в Эр-Рияде

В российском МИД заявили, что якобы не готовятся к встрече, которую ранее анонсировала американский лидер.

Россия опровергла заявление американского президента Дональда Трампа о планах провести второй раунд переговоров с США в Саудовской Аравии во вторник, 25 февраля.

"Никакой встречи РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится", - заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН вчера, 22 февраля, Дональда Трамп в комментарии американским СМИ анонсировал новый тур переговоров США и РФ в Саудовской Аравии. Переговоры якобы состоятся 25 февраля.

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Выступая во время приведения к присяге своего нового министра торговли, он заверил, что хочет видеть прекращение огня и соглашение между сторонами.

"Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться вместе, потому что мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат... Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения", - отметил политик.

Трамп повторил свое заявление, что Россия хочет заключить сделку. По его словам, переговоры между Вашингтоном и Москвой начнутся во вторник в Саудовской Аравии.

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