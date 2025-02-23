Существуют опасения, что Трамп может заключить сделку с китайским лидером Си Цзиньпином по спорным территориям в Азии.

Резкая смена политики Дональда Трампа в мирных переговорах с Россией по войне в Украине напугала некоторых чиновников в Азии и вызвала обеспокоенность по поводу приверженности США безопасности региона.

Как пишет The Wall Street Journal, в этом месяце произошло кардинальное изменение политики США по отношению к России, и администрация Дональда Трампа согласилась начать с Москвой прямые мирные переговоры, при этом исключив из них украину и ее европейских союзников. Такие действия обеспокоили союзников США в Азии, отмечает издание.

"На публике чиновники Тайваня, Филиппин, Японии и Южной Кореи, которые полагаются на США в своей обороне, выразили уверенность, что Вашингтон поддержит их в случае агрессии со стороны Китая или Северной Кореи. Однако в частном порядке некоторые чиновники выразили опасения, что Трамп может заключить какую-то сделку с китайским лидером Си Цзиньпином по спорным территориям в Азии или позволить ядерной программе Северной Кореи оставаться угрозой", - говорится в статье.

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С частности, Хулио С. Амадор III, работавший в офисе президента Филиппин в 2017 и 2018 годах, заявил, что недавние действия Вашингтона в отношении Украины расстроили часть силовых структур его страны. "В частном порядке ведутся разговоры, которые на самом деле показывают обеспокоенность", — сказал он.

Амадор сказал, что другие страны Юго-Восточной Азии, которые были более осторожны в отношении присоединения к США, возможно, переживают "момент типа "я же говорил". Он сказал, что изменение политики США в Европе сигнализирует о том, что азиатские страны должны взять на себя ответственность за свою оборону.

Линн Куок, научный сотрудник Центра исследований азиатской политики Института Брукингса в Вашингтоне, сказала, что Трамп в конечном итоге может захотеть экономического урегулирования с Китаем и что его переориентация в Украине должна заставить союзников Америки в регионе передумать.

"Если Вашингтон готов заключить сделку с Путиным за счет Европы", — сказала она. - "Азия может только спросить, сделает ли она то же самое с Си за счет Азии".

Политика Трампа в отношении Китая

Ранее издание WSJ писало, что внезапные позитивные изменения политики Трампа по отношению к Владимиру Путину продиктованы стратегическим желанием вбить клин между Россией и Китаем.

Однако вместо этого, отмечают опрошенные эксперты, Трамп расколол Запад, при этом дает России получать преимущества одновременно от отношений и со США и с Китаем.

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