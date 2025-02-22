Он заверил, что хочет видеть прекращение огня и соглашение между Украиной и РФ.

Уже во вторник, 25 февраля, состоится новый тур переговоров США и РФ в Саудовской Аравии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет Sky News.

Выступая во время приведения к присяге своего нового министра торговли, он заверил, что хочет видеть прекращение огня и соглашение между сторонами.

"Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться вместе, потому что мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат... Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения", - отметил политик.

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Трамп повторил свое заявление, что Россия хочет заключить сделку. По его словам, переговоры между Вашингтоном и Москвой начнутся во вторник в Саудовской Аравии.

Президент США также заверил, что соглашение по полезным ископаемым с Украиной близко к подписанию. Он добавил:

"Украина или подписывает соглашение о минералах с США, или у Киева будут проблемы".

По его словам, он надеется на достижение "в короткий срок" соглашения об обязательствах Киева в вопросе компенсации США на $400-500 млрд.

Переговоры в Саудовской Аравии - детали

18 февраля в Саудовской Аравии состоялись двусторонние переговоры США и России на уровне глав дипломатических ведомств. По ее итогам у Путина заявили, что переговоры прошли неплохо, что стороны "договорились учитывать интересы друг друга". В свою очередь Госдеп США заявил о "важном шаге вперед" на пути к миру в Украине.

Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Россией в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) речь не шла ни о каких деталях потенциального мирного соглашения, вроде снятия санкций или территориальных уступок. По его словам, Вашингтон согласился на прямые переговоры с Россией, чтобы выяснить, насколько серьезно россияне настроены на достижение мира.

Издание FT писало, что Россия использовала первый раунд переговоров с США в Эр-Рияде о прекращении войны в Украине, чтобы требовать вывода сил НАТО с восточного фланга альянса.

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