По словам Сергея Лаврова, Трамп понимает позицию РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слова президента Дональда Трампа о том, что предыдущая поддержка США вступления Украины в НАТО была основной причиной войны, являются правильными, передает The Telegraph.

"Он (Трамп - УНИАН) первый и пока что, на мой взгляд, единственный западный лидер, который публично и громко заявил, что одной из первопричин украинской ситуации была наглая линия предыдущей администрации втянуть Украину в НАТО. Ни один западный лидер никогда не говорил этого, но он говорил это несколько раз. Это уже сигнал, что он понимает нашу позицию", - похвалил слова Трампа Лавров.

Также министр подчеркнул, что Россия не сделала ничего, чтобы разрушить свои отношения со странами Запада.

"Мы не будем ни за кем бегать. Мы не делали ничего, чтобы заморозить или по сути разрушить наши отношения с Западом, в том числе и с Европой. Мы идем своим путем, мы решаем свои задачи вместе с нашими парламентариями, с нашим народом", - отметил глава российского МИДа.

По его словам, эти задачи связаны с завершением "на наших условиях специальной военной операции", а также с тем, чтобы экономика РФ не зависела от "капризов западных или других каких-либо партнеров".

"В этом наша задача и мы будем делать все для того, чтобы она была решена. Если по истечении какого-то времени наши западные коллеги опомнятся и захотят восстановить отношения, мы увидим, на каких условиях это можно будет сделать", - добавил Лавров.

Последние заявления Трампа относительно Украины

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что не понимает, как страна в таком положении, как Россия, могла позволить Украине думать о вступлении в НАТО. Также он обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она выдвинула такую идею.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Украина "никогда не должна была начинать" войну и добавил, что "полупрофессиональный переговорщик мог бы решить этот вопрос много лет назад без потери большого количества земли ... без потери каких-либо жизней".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такие заявления и отметил, что Трамп "попал в ловушку дезинформационного пузыря".

Также президент США во время своих заявлений о войне и переговорах с Москвой отметил, что поддержка Владимира Зеленского среди украинцев "упала до 4%". В свою очередь украинский лидер ответил, что слова о 4% является российской дезинформацией, а попытки провести выборы и заменить его, пока страна все еще воюет, не сработают.

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