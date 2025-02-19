Он считает, что Трампа дезинформировали по поводу якобы низкого рейтинга президента Украины.

Именно Россия распространяет дезинформацию о низком рейтинге президента Украины, потому что хочет изменить его, но сейчас это ей не удастся.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос по поводу слов президента США Дональда Трампа, который сказал, что необходимы выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому в Украине - 4%.

Он отметил, что никогда не комментирует рейтинги. "Если комментировать рейтинги в отношении себя или других лидеров, то это может свидетельствовать, что идет какое-то политическое соревнование, идут выборы, а у нас такого нет", - сказал Зеленский.

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Он напомнил, что сегодня утром вышло исследование КМИС, где сказано, что 57% опрошенных доверяют президенту Украины. "Если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, данные о 4% поддержки президента Украины являются дезинформацией. "Она идет от России. Мы понимаем это и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между США и Россией. К сожалению, президент Трамп, с большим уважением к нему относимся как к лидеру американского народа, который мы очень уважаем, который нас постоянно поддерживает, к сожалению, живет в этом дезинформационном пространстве", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос даже не в том, какая у него поддержка, а то, что не это на первом месте у украинцев. По его словам, сегодня важно для украинцев как защититься от российских обстрелов. Зеленский отметил, что этот вопрос не поднимается на переговорах, как и по возвращению пленных. Он отметил, что на его вопрос об увеличении систем "Петриот" для защиты украинцев от обстрелов РФ ответа от США не услышал, хотя постоянно спрашивает. "Это те вопросы, которые очень актуальны и имеют наибольшие рейтинги в любых соцопросах", - сказал Зеленский.

По его словам, очень важно сейчас посмотреть не только уровень доверия в соцопросах к президенту Украины, но и к президенту США Трампу, президенту Польши Туску, президенту Турции Эрдогану. Пообещал обнародовать эти цифры для того, чтобы преодолеть "дезинформационный круг вокруг президента Трампа".

По его словам, много к этому приложились и представители Венгрии, политики Словакии. Он отметил, что все это делается для того, чтобы Украина была слабой, а для нас важно доказать правду.

Последние новости относительно выборов

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал первые официальные переговоры между американской и российскими сторонами, а также сделал ряд заявлений о войне в Украине и возможном мире.

Трамп поддержал проведение выборов в Украине, отметив, что поддержка президента Владимира Зеленского среди украинцев "упала до 4%".

Он отметил, что если садиться за стол переговоров, то здесь уже украинский народ решит, потому что уже давно не было выборов. По его словам, это не Россия говорит Украине, что надо выборы, это "объективная ситуация".

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

Такие данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен в течение 4-9 февраля 2025 года. При этом, не доверяют президенту Украины - 37% опрошенных. Баланс доверия-недоверия составляет +20%.

Если смотреть в региональном измерении, то наибольшее доверие у Зеленского в Центре Украины- 62%, не доверяют - 32%. На Западе Украины этот показатель соответственно -57% и 36%, а на Юге - 55% и 38%, на Востоке - 55% и 41%.