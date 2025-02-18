Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал первые официальные переговоры между американской и российскими сторонами, а также сделал ряд заявлений о войне в Украине и возможном мире.

О переговорах с Россией

Лидер Штатов заявил, что Россия "очень хорошо показала себя" и стремится остановить войну. "Она хочет остановить дикость, что там происходит. Ее солдаты гибнут там тысячами каждую неделю. Это не американские солдаты, это в основном российские и украинские солдаты, хотя и корейские тоже".

О потерях и разрушениях в Украине

Трамп назвал войну бессмысленной, отметив, что все будут поражены, когда увидят реальные цифры военных и гражданских потерь. Также он заявил, что россияне не уничтожили украинскую столицу, потому что не хотели:

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"Города разрушены. С Киевом это не сделали, потому что, видимо, экономят ракеты. Но если бы хотели, то это было бы не 20% страны, а 100%".

На вопрос журналиста о том, что он может сказать разочарованным позицией США украинцам, которые боролись все эти годы, Трамп снова повторил, что при его президентстве эта война не началась бы.

"Я смотрю, как люди гибнут. Таких цифр не было со второй мировой войны. Даже если бы этим занялся человек, который не имеет переговоргих навыков, это могло бы быть решено еще несколько лет назад", - сказал он.

Об американских войсках в Европе

Отвечая на вопрос о полном выводе американских войск из Европы, Трамп сказал, что его никто об этом не просил, и он бы не хотел идти на такой шаг. В то же время он поддержал возможное размещение европейских миротворцев на территории Украины:

"Если европейцы хотят я это поддержу. Думаю, что с этим все будет в порядке. Я знаю, что Франция это упоминала, Великобритания, другие страны. Мы не будем там размещать военных, но их военные пусть там будут".

О выборах в Украине

Трамп поддержал проведение выборов в Украине, отметив, что поддержка президента Владимира Зеленского среди украинцев "упала до 4%".

"Если садиться за стол переговоров, то тут уже украинский народ решит, что уже давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что надо выборы, это объективная ситуация".

О помощи Украине

Политик вспомнил о заявлении Зеленского о том, что Украина не получила всю обещанную американскую помощь. По словам Трампа, он никогда не видел никакой четкой бухгалтерии по помощи Украине.

"Почему за три года этого не сделали? Я мог бы достичь такого соглашения, чтобы почти вся украинская земля осталась за Украиной, и почти не было бы разрушений, но президент Байден решил этого не делать".

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