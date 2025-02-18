Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что они никогда не подвергали опасности энергосистему Украины. "США на переговорах предложили ввести мораторий на нападения на энергетические объекты, Россия объяснила, что не атакует гражданские объекты", - отметил он.

Кроме того, Лавров, после переговоров с США, потребовал "урезонить" президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Также прихвостень кремлевского диктатора назвал "неприемлемым" появление войск стран НАТО в Украине — под чужим флагом, флагом Евросоюза или национальным. Он заявил, что с Соединенными Штатами было согласовано формирование процесса "по украинскому урегулированию" — будет названо, кто будет в составе переговорной группы с обеих сторон.

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