Поспешность Трампа в достижении соглашения с Путиным ставит Украину и Европу в затруднительное положение.

В попытках ускоренно закончить войну в Украине, президент США Дональда Трамп "открывает опасный разлом" в глобальной политике. В погоне за быстрой остановкой огня, вряд ли будет достигнута "справедливость", пишет CNN. Из-за этого затрагивается вопрос выживания и безопасности не только Украины, но и всей Европы, в чем американский лидер, как пишет СМИ, не проявляет заинтересованности.

"Порой кажется, что война для Трампа – это всего лишь отвлекающий фактор от его истинного желания – личной встречи с Путиным, одним из мировых лидеров, которых он искренне восхищается", - говорится в материале.

При этом президент США все еще обладает мощными ресурсами влияния, поэтому его прямой канал связи с Путиным теоретически может изменить ситуацию.

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Издание пишет, что его попытки представить себя "великим переговорщиком" выглядят наивными. Он уже фактически уступил России ключевые цели, за которые воюет Кремль, сочувствуя мотивам российского вторжения. Кроме того, Трамп обрушился с критикой на европейских союзников, которые разделили с США экономическое и военное бремя поддержки Украины.

Журналисты сообщают, что Путин использует оккупированные территории, чтобы перевооружить армию и подготовиться к новому этапу войны. Его долгосрочная стратегия – дестабилизировать Украину и привести к власти в Киеве лояльный Кремлю режим, тогда как Трамп всего лишь "хромая утка" на один срок, которая отчаянно стремится к быстрой сделке, не задумываясь о последствиях.

Другие новости в контексте попыток закончить войну в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп пошел на уступки Путину еще до диалога. Это событие вызвало беспокойство в Киеве и среди его европейских союзников, которые опасаются, что Дональд Трамп может согласиться на урегулирование конфликта на условиях кремлевского диктатора.

Кроме того, Трамп хочет превратить Украину в экономическую колонию США. Однако один из козырей, который предложил сам Зеленский, - это доступ к национальным ресурсам Украины на сумму 500 миллиардов долларов.

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