Рубио отметил, что администрация Трампа собирается приложить усилия, чтобы эта война завершилась стабильным способом.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует закончить войну в Украине так, чтобы через несколько лет вновь не началась новая.

Такое заявление сделал новый госсекретарь США Марко Рубио в интервью СBS Mornings. "Политика США заключается в том, чтобы закончить войну в Украине и мы хотим сделать все возможное для этого", - сказал он.

Рубио отметил, что администрация Трампа собирается приложить усилия, чтобы эта война завершилась стабильным способом. "То есть мы не просто хотим, чтобы война закончилась, а потом возобновилась через два, три или четыре года. Мы хотим обеспечить стабильность", - подчеркнул госсекретарь.

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"Эта война, которую начала РФ, превратилась в затяжную, кровавую и разрушительную. Она наносит огромные потери и России, и Украине, однако наибольшую цену платит именно Украина, в частности из-за разрушения ее энергетической инфраструктуры", - заявил госсекретарь.

Он отметил, что Украина также платит потерянными жизнями украинцев, миллионами граждан, которые выехали за границу.

Рубио добавил, что Трампа хочет "способствовать миру в мире и положить конец войнам".

Трамп и война в Украине

Новый президент США Трамп заявил, что хочет закончить войну в Украине в ближайшие 100 дней. За несколько дней до инаугурации он анонсировал, что вскоре встретится с российским диктатором Путиным, чтобы обсудить окончание войны.

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