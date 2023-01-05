Лидеры двух стран в ходе диалога обсудили ряд вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поддержку в гуманитарной и энергетической сферах, а также работу "зернового коридора".

Как сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, Эрдоган заявил о готовности к посредничеству для достижения долгосрочного мира между РФ и Украиной, а также подчеркнул готовность Анкары к дипломатическому вкладу в ускорение процессов вокруг Запорожской АЭС.

В свою очередь Владимир Зеленский добавил, что в ходе разговора также шла речь о сотрудничестве в сфере безопасности.

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"Пообщались также об обмене военнопленными при турецком посредничестве... Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", - прокомментировал Зеленский.

Эрдоган и его позиция по войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Эрдоган объявил о готовности быть посредником в переговорах между странами.

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали соглашение об экспорте украинского зерна Черным морем.

Президент Турции неоднократно говорил, что война в Украине никому не идет на пользу. Эрдоган часто проводит переговоры с Зеленским и Путиным, чтобы найти путь для прекращения войны.

По мнению министра обороны Турции Хулуси Акара, война в Украине продлится в 2023 году и не закончится легко.

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