Стубб подчеркнул, что союзникам Украины пора понять то, что Путин не собирается останавливаться.

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится на участие в мирных переговорах о прекращении войны. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью BBC.

"Я думаю, что шансы на это ничтожны", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности российского лидера к мирным переговорам.

Президент Финляндии отметил в разговоре с журналистами, что Путин не хочет прекращения огня и мира.

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"Его изначальной целью было уничтожение независимого суверенитета и территориальной целостности Украины. По сути, добиться того, чтобы Украина перестала существовать", - сказал Стубб.

Президент Финляндии считает, что Путин не отказался от своей цели. Тем не менее это поняли еще не все союзники Украины.

"Он не изменил своей цели, и это должны понять все, кто сидит за столом переговоров", - подчеркнул Стубб.

Мирные переговоры - важные новости

Ранее управляющий партнер Национальной антикризисной группы, политолог Тарас Загородний рассказал, как Украина может вернуть территории во время переговоров. Чем больше будет ударов по России, тем сильнее будет позиция Украины на переговорах, считает он.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы Украины для мирных переговоров. В частности, в состав переговорной группы войдут глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

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