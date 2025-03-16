Чем больше будет ударов по России, тем сильнее будет позиция Украины на переговорах, считает Тарас Загородний.

Если бы у россиян все было хорошо - они даже не обсуждали бы возможность мирных переговоров с Украиной, считает управляющий партнер Национальной антикризисной группы, политолог Тарас Загородний.

"Они были бы уверены, что все у них хорошо, они идут вперед. У россиян есть две опции. Когда у них все хорошо, они воюют. А когда не очень, они начинают говорить о жестах доброй воли. Переговоры уже ведутся ударами Украины по России. Это в частности демонстрация партнерам, что не все так просто", - сказал Загородний в эфире "Киев 24".

Он добавил, что дальнобойные удары по территории России собственным вооружением и является козырем Украины, о котором ранее говорил президент США Дональд Трамп.

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"Ведь когда у тебя есть оружие и ракеты - к словам дипломатии сильно прислушиваться начинают. Это влияет на переговорную позицию. И тогда будет, как у нас часто истерят, что вот, обсуждается, что остаются какие-то территории у России. А кто сказал, что это конечная переговорная позиция? Чем больше ударов по территории России, тем быстрее мы перейдем в вопрос обсуждения графика вывода войск РФ с территории Украины вообще. Не следует думать, что такой опции не будет", - добавил Загородний.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне аналитики из Института изучения войны написали, что Россия пытается сорвать переговорный процесс. Отмечается, что именно для этого оккупанты распространяют фейки о якобы военных преступлениях Сил обороны Украины в Курской области.

По мнению советника руководителя Офиса президента, во время встречи спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с Путиным, российский диктатор мог в очередной раз рассказывать сказки о том, что "Россия окончательно побеждает Украину". Он также рассказал, какие требования может поставить Россия к Украине перед 30-дневным перемирием.

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