Накануне Зеленский заявил, что Путину на самом деле не нужно перемирие, он стремится продолжать войну.

Отсутствие интереса у президента РФ Владимира Путина к прекращению огня в Украине оставляют колоссальную задачу для США. При этом способность или желание американского лидера Дональда Трампа заставить Путина пойти на уступки не очевидны. Об этом в своей колонке пишет корреспондент The Guardian в Центральной и Восточной Европе Шон Уокер.

По его словам, события последних дней оставляют отчетливое впечатление, что Путин снова берет верх над своим американским коллегой.

"Дискуссии, возглавляемые Киром Стармером и Эммануэлем Макроном, по объединению западных стран для предоставления неких военных сил, способных обеспечить возможный мир, кажутся далекими от реальности нынешней позиции Кремля, - отметил корреспондент.

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Он уверен, что решающим вопросом станет, готов ли Трамп действительно давить на Москву, когда масштаб всех "нюансов" Путина станет ясен.

"Если, несмотря на все трудности, Трамп сможет убедить Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня, то обсуждения перейдут к более сложному вопросу о том, как превратить это в устойчивый мир. Еще до этого возникнет вопрос о том, как контролировать такое прекращение огня вдоль длинной и нестабильной линии фронта", - добавил Шон Уокер.

Путин блокирует решение о перемирии: заявление Зеленского

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путину на самом деле не нужно перемирие, он стремится продолжать войну:

"Мы услышали заявления Путина - он выдвигает некоторые условия, которые четко показывают: он не хочет никакого прекращения огня. Ему нужна война - это всегда было очевидным, и это очевидно сейчас... Путин врет о реальной ситуации на поле боя, он врет о потерях, он врет о настоящем состоянии своей экономики, которая пострадала от его нелепых имперских амбиций, и он делает все возможное, чтобы дипломатия потерпела неудачу".

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