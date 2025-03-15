В частности, в состав переговорной группы войдут Ермак, Сибига и Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы нашей страны для будущих мирных переговоров. Список участников утвержден в соответствующем распоряжении.

Украинский лидер поручил образовать делегацию Украины для взаимодействия с международными партнерами нашей страны с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира.

Согласно документу, в состав переговорной группы Украины войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, а также заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

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Отмечается, что Ермак возглавит делегацию. Он имеет право вносить по согласованию с Министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.

Переговоры о завершении войны в Украине - важные новости

Ранее Евросоюз согласовал пять принципов относительно мирных переговоров для Украины. Отмечается, что перемирие может быть только в том случае, если будет вести к всеобъемлющему мирному соглашению.

Кроме того, бывший сотрудник Ми-6 Кристофер Стил рассказал, чего ждать от российского диктатора Владимира Путина в контексте мирных переговоров. Он считает, что президент РФ будет "очень обеспокоен" тем, чтобы не выглядеть поддающимся американскому давлению.

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