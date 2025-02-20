Президент США подчеркнул, что РФ захватила много украинских территорий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть "козыри в рукаве" в любых мирных переговорах о завершению войны в Украине. Он добавил, что Москва захватила много украинских территорий.

Об этом глава Белого дома сказал в комментарии для BBC, возвращаясь в Вашингтон после выступления на инвестиционной встрече во Флориде при поддержке Саудовской Аравии.

Трамп во время разговора с журналистами заверил, что Россия якобы хочет добиться завершения войны в Украине.

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"Я думаю, что россияне хотят, чтобы война закончилась, я действительно так считаю. Я думаю, что у них есть "козыри", потому что они захватили много территорий. У них есть карты", - уверен президент США.

Журналисты напомнили, что слова Трампа прозвучали после конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал главу нашей страны "диктатором" и заверил, что якобы Украина допустила войну на своей территории.

Также Трамп говорил о том, что рейтинг поддержки Зеленского в Украине невероятно низкий и составляет всего 4%. Тем не менее журналисты подчеркнули, что результаты опроса, проведенные в феврале среди украинцев, говорят о том, что реальная цифра составляет 57%.

Конфликт Трампа и Зеленского - важные новости

Напомним, что президент США Дональд Трамп набросился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что глава нашей страны является "скромно успешным комиком и диктатором без выборов".

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег украинского президента от "нападок" на Трампа. Он добавил, что "обливание грязью" его на публике приведет только к обратному эффекту.

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