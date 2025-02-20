Мало кто ожидал, что Трамп так быстро переориентирует внешнюю политику США с курса, который она наметила с 1945 года.

За четыре недели при власти президент США Дональд Трамп резко изменил направление внешней политики Штатов, отступив от глобальных обязательств такими способами, которые могут кардинально изменить отношения Америки со всем миром, пишет The Wall Street Journal.

Издание акцентировало, что его резкие нападки на президента Украины Владимира Зеленского сигнализируют о формировании нового мирового порядка.

"Никто не ожидал, что Трамп будет заниматься мировыми делами так же, как его предшественники. Но мало кто ожидал, что он будет действовать так быстро, чтобы переориентировать внешнюю политику США с курса, который она наметила с 1945 года", - говорится в публикации.

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По словам большинства экспертов по внешней политике, после окончания Второй мировой войны система альянсов под руководством Америки укрепила мощь США. Пообещав защищать союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, США больше, чем любая другая страна, взяли на себя роль глобального гаранта свободной торговли и стабильности, миссия, которая включала противодействие сначала Советскому Союзу, а в последнее время и Китаю.

"У Трампа другой взгляд: союзники берут больше, чем дают. Вместо того, чтобы полагаться на армию США и ее ядерный зонтик для своей безопасности, другие страны должны больше тратить на свои вооруженные силы, предоставляя экономические стимулы, чтобы оставаться в милости у Америки. У Трампа гораздо более транзакционное, выигрышно-проигрышное видение внешней политики", - констатировали в WSJ.

Как отметила вице-президент по национальной безопасности и внешней политике в консервативном аналитическом центре Heritage Foundation Виктория Коутс, дело не в Трампе, а в том, что всем пора признать - мир больше не живет в эпоху после Второй мировой войны, геополитический ландшафт изменился.

"То, что происходит, - это серьезный вызов основам мирового порядка после Второй мировой войны. Я никогда не был так обеспокоен будущим этой страны и этого мира, как сейчас", - отметил бывший сенатор-республиканец, ставший министром обороны в администрации Обамы Чак Хейгел.

Зачем Трамп набросился на Зеленского

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

Как отметили в The New York Times, очерняя Зеленского и перекладывая вину за войну с Москвы на Киев, Трамп, похоже, готовит почву для прекращения поддержки союзника, подвергшегося нападению.

Все эти нападки вызвали возмущение среди европейских лидеров, демократов в Вашингтоне и даже нескольких республиканцев, которые были готовы высказаться.

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