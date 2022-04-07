Александр Лукашенко заявил, что война в Украине влияет на Беларусь.

Ведущая роль в переговорах между Украиной и Российской Федерацией перешла от Беларуси к Турции. Александр Лукашенко не смог смириться с потерей позиций, поэтому заявил, что переговоров между Москвой и Киева без Минска быть не может.

Об этом Лукашенко заявил в ходе заседания Совбеза Беларуси.

"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - заявил Лукашенко.

По его словам, война в Украине влияет на Беларусь, поэтому "никаких сепаратных за спиной Минска договоренностей быть не может".

"Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война — за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", - объяснил свою позицию Лукашенко.

При это он указал, что после войны начнется возрождение Украины, но, по его мнению, Запад не будет бескорыстно помогать Киеву восстанавливать страну.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Враг бомбил как военные объекты, так и гражданскую инфраструктуру, убивая мирное население.

Чтобы остановить кровопролитную войну и уничтожение украинцев стартовали переговоры между российской и украинской делегациями. Первые этапы переговоров проходили в Беларуси, которая так же как и Россия бомбила города Украины.

Позже переговорный процесс перебазировался в более безопасную Турцию. При этом турецкий президент Реджеп Эрдоган занимается активным посредничеством между Украиной и РФ.

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. В ходе встречи украинская делегация предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что в контексте гарантий безопасности подписание соответствующего соглашения, ни о каких-то придуманных РФ денацификации и демилитаризации никто не собирается и говорить.

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