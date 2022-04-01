Эрдоган заявил Путину, что позитивная и конструктивная встреча российско-украинских делегаций "вселяет надежду на мир".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в котором подчеркнул значимость сохранения здравомыслия в позиции сторон и продолжения диалога.

Президенты двух стран в ходе разговора обсудили итоги недавних переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле, передает hurriyet. Эрдоган заявил Путину, что позитивная и конструктивная встреча российско-украинских делегаций "вселяет надежду на мир".

Эрдоган заявил, что его страна намерена увенчать свои мирные усилия сближением президентов Украины Владимира Зеленского и России - Владимира Путина.

Также турецкий президент напомнил Путину о готовности организовать встречу лидеров России и Украины.

Отметим, что Турция, игравшая ключевую роль в посредничестве между двумя странами с начала украинско-российской войны, продолжает контакты с обеими сторонами.

Как сообщал УНИАН, сегодня Эрдоган анонсировал, что переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина пройдут в Стамбуле. Однако дату он не назвал, отметив, что ее согласуют украинская и российская стороны.

31 марта Эрдоган выразил надежду что такие переговоры пройдут в ближайшем будущем.

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