Там заверили, что утечка ответов США и НАТО на ультиматум России по "гарантиям безопасности" произошла не с американской стороны.

В Пентагоне подтвердили, что ранее опубликованный в СМИ текст, действительно является письменным ответом США России на ее предложения по "гарантиям безопасности".

Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне.

Кибри заявил, что эта утечка подтвердила отсутствие различий между публичными заявлениями США и их позицией на закрытых переговорах.

"Предложения США оказались у европейских СМИ. Мы не обнародовали этот документ. Но теперь, когда его увидел весь мир, можно понять, что мы правы, когда говорим: нет различий между нашими публичными заявлениями и нашей позицией на закрытых переговорах", - отметил Кирби.

Он также сказал, что после публикации документов можно говорить о том, что существуют возможности для диалога между РФ и США.

Как сообщал УНИАН, испанский газета El País опубликовала реакцию США и НАТО на "гарантии безопасности" России. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты отклоняют претензии Москвы по принципу "открытых дверей" НАТО в Европе, однако других подробностей не сообщил.

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"Гарантии безопасности" для Кремля по Украине

26 января посол США Джон Салливан передал Министерству иностранных дел РФ предложения США на поставленные Кремлем "гарантии безопасности" по Украине и НАТО. Это же сделал и Альянс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен впоследствии добавил, что Вашингтон не будет публиковать текст предложений и просит Москву воздержаться от такой публикации.

При этом он подчеркнул, что ответ США был согласован с ЕС и Украиной.

Этому предшествовала серия встреч между представителями РФ и НАТО по поводу политики членства в Организации Североатлантического договора.

По результатам переговоров в январе члены НАТО отклонили ультиматум Кремля.

Между тем США и ЕС работают над инструментами влияния на РФ, которая сосредоточила вокруг Украины 100-тысячное войско и, по оценке разведок, может попытаться пойти на новое наступление в феврале 2022 года.

В то же время российские чиновники публично угрожают "тяжелым сюжетом" для Европы в случае неудовлетворения их "гарантий".

Владимир Путин называл вступление Украины в НАТО "красными линиями" потому что это, по его мнению, может угрожать нацбезопасности России. Хотя в ЕС и США неоднократно подчеркивали, что Киев не представляет угрозы РФ, и призывали Москву к деэскалации.