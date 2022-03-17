По словам дипломата, война между Россией и Украиной не идет на пользу Китаю.

Китай попытался бы предотвратить нападение России на Украину, если бы знал о планах Москвы. Эта война не идет на пользу КНР.

Об этом посол Китая в США Цинь Ган написал в статье для Washington Post.

"Позвольте мне заявить: утверждения, что Китай знал, согласился или молчаливо поддержал эту войну, является чистой дезинформацией. Все эти заявления служат лишь цели переложить вину и облить грязью Китай", - написал посол.

Он отметил, что Китай является крупнейшим торговым партнером как России, так и Украины, а также крупнейшим импортером сырой нефти и природного газа в мире. Также посол добавил, что на момент вторжения в Украине находилось более 6 тысяч граждан Китая.

"Конфликт между Россией и Украиной не идет на пользу Китаю. Если бы Китай знал о неизбежном кризисе, мы бы сделали все возможное, чтобы предотвратить его" - пишет Цинь Ган.

Китайский дипломат также отметил, что суверенитет и территориальная целостность всех стран, в том числе и Украины, должны соблюдаться.

"Относительно Украины позиция Китая является объективной и беспристрастной: необходимо полностью придерживаться целей и принципов Устава ООН, а также уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, в том числе и Украины", - отметил Цинь Ган.

Он также призвал не связывать Тайвань и Украина.

"Украина - суверенное государство, а Тайвань - неотделимая часть территории Китая. Вопрос Тайваня - это внутреннее дело Китая", - считает посол Китая в США.

Он отметил, что Китай выступает за мир в Украине и "готов сделать все, что в наших силах".

"Наша конечная цель - положить конец войне и поддержать региональную и глобальную стабильность", - подытожил Цинь Ган.

Как сообщал УНИАН, ранее в США заявили, что Китай столкнется с "последствиями", если поможет России в войне против Украины. "Если они окажут военную или иную помощь, которая, разумеется, пойдет в разрез с санкциями, или поддержат военные усилия, это будет иметь значительные последствия", - сказала Джен Псаки.

Ранее издание Financial Times сообщило, Китай уже "сигнализировал" Москве об оказании России по просьбе Путина финансовой и военной помощи в связи с войной против Украины и введенными санкциями. Неизвестно только, собирается ли Китай поддерживать агрессию России в будущем и начал ли уже присылать запрошенную Кремлем помощь.

О запросе РФ к Китаю о помощи стало известно 13 марта. Однако в Москве и в Пекине это отрицают.

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