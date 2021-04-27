Китай и Россия не случайно идут на военную эскалацию одновременно.

Пока Россия стягивала войска к границе Украины, Китай усиленно нарушал воздушное пространство Тайваня. Таким образом, вырисовывается закономерность в их борьбе против Запада: Пекин и Москва договариваются, чтобы усилить региональные кризисы одновременно.

Об этом на страницах Neue Zürcher Zeitung пишет директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе. Он добавляет, что такая слаженность действий России и Китая - это та закономерность, на которую военные эксперты указывали уже давно. Угроза в том, что Москва и Пекин, сотрудничая, могут попытаться одновременно пойти на военные вторжения каждый в своем регионе, чтобы решить грубой силой региональные конфликты.

Политический и военный альянс

Читайте такжеFinancial Times: Выход США из Афганистана может принести новую войну в УкраинуРоссия и Китай не просто бросают вызов международному порядку, основанному на правилах. Они также трактуют свои регионы как свою исключительную сферу влияния и доминирования. А США считают главным политическим и военным врагом. Все больше доказательств свидетельствуют, что Москва и Пекин вступают в военный и политический альянс, который позволит им получить желаемое региональное господство. Они избегают крупного военного конфликта с США (в случае Китая стоит отметить, что это пока). Вместо этого они пытаются использовать так называемую "тактику салями" в региональных конфликтах, чтобы постепенно довести их до желаемого завершения путем ограниченного военного вмешательства. Такие вмешательства могут быть косвенными по своей природе, но они также могут приобретать форму классического вторжения.

В регионах Южно-Китайского моря, Тайваня, Восточно-Китайского моря, Балтии и Черноморском регионе есть страны, которые в сфере безопасности так или иначе вступили в союз с США или хотя бы тесно сотрудничают с Вашингтоном, когда речь идет об обороне. На самом деле, США - единственная страна, способная защитить их от военной агрессии Москвы или Пекина. Однако, нужный эффект сдерживания базируется на том факте, что американские вооруженные силы полагаются на подкрепление в США или других регионах. Суть стратегии Китая и России заключается в том, что Америка не сможет обеспечить подкрепление, если придется одновременно вести две региональные войны: в Европе и Азии. И именно поэтому Москва и Пекин пытаются усиливать каждый свою агрессию одновременно.

Читайте такжеBusiness Insider: Новым Крымом может запросто стать ТайваньЭто грозит тем, что администрации Байдена придется выбирать кого-то одного из союзников или же быть парализованной. В результате американские альянсы распадутся. А агрессия и военный шантаж снова дадут желанные плоды.

Шаблон одновременной региональной агрессии Москвы и Пекина станет нормой в ближайшие годы. Сегодня трудно понять, кто помогает кому. Поддерживает ли Россия Китай в его намерениях атаковать Тайвань? Или все наоборот: Пекин бьет в барабан войны, глядя на Тайвань, чтобы дать Москве шанс вторгнуться в Украину?

Европа должна действовать

Что это все значит для безопасности Европы? С одной стороны, это означает, что ключевые политики не могут просто так полагаться на деэскалацию в подобных конфликтах. Вместо этого нужно четко называть ответственных за разжигание кризиса и разработать политические подходы ограничения агрессивного поведения России в Европе. С другой стороны, очень важно, чтобы такие страны как Германия или другие европейские государства компенсировали тот военный ресурс, которого не хватает США. Им нужно наращивать свои вооруженные силы как можно быстрее, чтобы получить свободу действий хотя бы в Европе.

Стягивание войск РФ к границе: что произошло

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поручено спланировать и приступить с 23 апреля до возвращения войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Перевод: Лесь Дымань